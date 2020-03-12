За нарушения при общероссийском голосовании по Конституции можно будет получить до 5 лет

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12 марта 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс РФ в части установления ответственности за посягательства на право гражданина на участие в общероссийском голосовании.

«Поправки вносятся как в Уголовный кодекс РФ, так и в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы по таким статьям в УК РФ измеряются сотнями тысяч рублей, а максимальные сроки лишения свободы в зависимости от тяжести содеянного составляют от трех до пяти лет», – говорится в документе.

Законопроектом предлагается распространить на процесс общероссийского голосования действие уголовных статей о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, фальсификации избирательных документов и итогов голосования, а также незаконных манипуляциях с бюллетенями.

Также во втором чтении были поддержаны изменения в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по изменению Конституции. Речь, в частности, идет о нарушении порядка подсчета голосов, вмешательстве в работу избиркомов и т.д.

Ранее сообщалось, что россияне будут голосовать по поправкам в Конституцию «пакетом».