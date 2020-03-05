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Россияне будут голосовать по поправкам в Конституцию «пакетом»

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россияне будут голосовать по поправкам в Конституцию «пакетом»
Фото: kremlin.ru

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова объяснила, почему россиянам предстоит «пакетное» голосование по поправкам в Конституцию.

«Потому что невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию», – пояснила Памфилова, добавив, что с таким количеством поправок это уже будет «не бюллетень – книга целая».

По словам Памфиловой, у каждого человека есть возможность внимательно ознакомиться с пакетом поправок «и решить для себя, что перевешивает».

Ранее сообщалось, что президент может подписать закон о поправках в Конституцию в день Крымской весны.

ДВа

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