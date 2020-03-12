НТВ добавил в «черный список» психолога, которая назвала внесение поправок в Конституцию «госпереворотом в прямом эфире»

В прямом эфире телеканала НТВ психолог Наталья Шавшукова назвала внесение поправок в Конституцию государственным переворотом и заявила, что у Путина произошла профессиональная деформация личности.
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После этого спикер попала в «черный список». По словам Шавшуковой, у нее было приглашение на прямой эфир «Места встречи» 11 марта. Однако его отозвали еще вечером 10 марта — в день ее высказываний в прямом эфире.
Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сайт кампании «Нет!», где шел сбор подписей против поправок в Конституцию.