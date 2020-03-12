Роскомнадзор заблокировал сайт кампании «Нет!», где шел сбор подписей против поправок в Конституцию

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Роскомнадзор на основании решении Таганского районного суда России заблокировал сайт кампании "Нет!", где шел сбор подписей против поправок к Конституции. Суд принял решение о блокировке 11 марта.

На сайте был размещен общегражданский манифест против, как написано в тексте, «конституционного переворота и узурпации власти». Этот документ должен был стать «стартом большой общегражданской кампании по выражению недоверия тем, кто пытается переписать нашу Конституцию».

Но теперь ни сам сайт, ни расположенные на его страницах материалы не доступны. Так же НТВ добавил в «черный список» психолога, которая назвала внесение поправок в Конституцию «госпереворотом в прямом эфире».