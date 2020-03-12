Путин не скандалил из-за обманов со стороны продавцов

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12 марта 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что его в советское время обманывали уличные продавцы, но он предпочитал с ними «не связываться». Глава государства отметил, что его не часто обсчитывали и «ничего такого серьезного не было».

«В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел. Меня каждый день не обманывали. А уж если обнаружил, ничего такого серьезного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже скандалить», - поделился российский лидер.

При этом на вопрос, считает ли он продавцов жуликами, Путин ответил, что так сложилось «в сознании народа», а он «часть народа» и тоже так думает.

Ранее Путин заявил, что бизнесмен Михаил Ходорковский – жулик, а его окружение замешано в заказных убийствах.