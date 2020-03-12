Путин считает Ходорковского жуликом и сомневается, что тот не знал о заказных убийствах

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12 марта 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что бизнесмен Михаил Ходорковский – жулик, а его окружение замешано в заказных убийствах. Об этом российский лидер заявил в интервью ТАСС в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства напомнил, что хотя личное участие Ходорковского в убийствах и не было доказано, вызывает сомнение, что совершившие их сотрудники службы безопасности ЮКОСа действовали «по собственной прихоти».

«Думаю, что так не бывает. Но не доказано – значит, не доказано», – сказал Путин.

Тем не менее, заметил президент, были доказаны другие были факты его противоправной деятельности, «поэтому он получил срок соответствующий».

Ранее Путин заявил, что США хотят контролировать Украину, которую содержала бы Россия.