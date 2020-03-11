Путин: США хотят контролировать Украину, которую содержала бы Россия

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11 марта 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин считает, что власти США хотят держать существующую за счет России Украину под «внешним управлением». Российский президент отметил, что сам Белый дом не собирается финансировать Киев.

«Сами не хотят им деньги давать. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть что-то получала от нас», — пояснил Путин, комментируя противодействия Америки реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток-2».

В интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент сказал, что США «Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать».

По словам Путина, потребление газа в Европе растет, и Россия продолжит транзитные поставки топлива через Украину, но в меньшем объеме. Договор с Украиной подписан.

Путин считает, что введенные в отношении «Северного потока-2» санкции власти США должны снять.

Президент РФ отметил, что у США свои корыстные интересы «обеспечить рынок сбыта своего товара». Но Европе придется платить на 25–30% дороже, и это опускает всю конкурентоспособность и германской, и европейской экономики».