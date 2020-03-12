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Граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, освободят от собеседования

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, освободят от собеседования
Фото: сайт Совета Федерации РФ

Граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, могут быть признаны его носителями без прохождения собеседования.

Внесены изменения в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Он предусматривают, в частности, что свободно владеющие русским языком граждане Республики Белоруссия и граждане Украины в случае, если они, либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ, могут быть признаны носителями русского языка без прохождения собеседования по результатам рассмотрения лично поданного заявления о признании их носителями русского языка.

В документе также говорится, что порядок подачи таких заявлений определит федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Ранее сообщалось, что российский паспорт можно будет получить без отказа от другого гражданства.

ДВа

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