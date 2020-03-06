Российский паспорт можно будет получить без отказа от другого гражданства

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6 марта 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Законопроект об изменении правил получения российского гражданства соотечественниками могут внести в Госдуму на следующей неделе.

Об этом заявил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По словам парламентария, поправки позволят получить российский паспорт, не отказываясь от гражданства страны, где человек проживает.

Кроме того, граждане стран, где много русских, смогут получать гражданство РФ, не доказывая материальное положение и не проживая пять лет в России. Нормы смягчатся и для иностранцев, вступивших в брак с россиянином или россиянкой и имеющих детей: срок получения гражданства для них сократят от трёх лет до года.

«Там есть норма, которая сужает действие закона, согласно которой каждый должен приехать в Россию и начать процедуру получения гражданства. Сейчас они это могут сделать за рубежом. И мы будем добиваться, чтобы эта норма была изъята», – добавил Калашников.

Ранее сообщалось, что в России постоянно проживают миллионы русских, не имеющих российского паспорта.