Все новости >>

//Общество 13+

В России постоянно проживают миллионы русских, не имеющих российского паспорта

, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

В России постоянно проживают миллионы русских, не имеющих российского паспорта

До сих пор нет привычного слова для обозначения русских (русскоязычных) людей, переселившихся или мечтающих переселиться на историческую родину – в Россию. Людей, которых наше государство вроде бы зазывает, но по факту репрессирует.

 «Форум переселенческих организаций», возглавляемый правозащитницей Лидией Графовой, занят рутинными делами: из года в год приходит на помощь нуждающимся, а также в формате рабочих встреч с представителями власти неустанно доводит до них очевидные, казалось бы, соображения. Порой небезрезультатно.

 Сколько миллионов человек, относящих себя к русскому миру, живут сегодня на постсоветском пространстве вне России – никто не знает точно. По данным Института русского зарубежья, 90% из них находятся в состоянии отложенного переезда в Россию. Но, по словам Лидии Графовой, страна приняла новый закон о гражданстве, положив конец упрощённому получению паспорта РФ для жителей стран СНГ и не сделав никаких исключений для русских или русскоязычных. Таким образом, правительство объявило этих людей де-юре иностранцами. Русский иностранец в России – это нонсенс.

В 2002 году Путин заявил, что в Россию переехали все, кто хотел. Даже сейчас это не так.  Внутри страны постоянно проживают миллионы русских, не имеющих российского паспорта, – нелегалы поневоле. "Иногда мне кажется, что это какое-то злое колдовство, какой-то морок нашёл на наших чиновников. А ещё кажется, что авторы всех этих законов умышленно разбросали брёвна под ноги репатриантам, чтобы они платили взятки", - возмущается Лидия Графова.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

//картина дня

Общество

Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?

Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?

Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа из-за того, что ведомство не справлялось со своими задачами. Такое предположение выдвинуто в материале, размещенном на страницах СМИ.

Ситуация в сирийском Идлибе развивается по сценарию «странной войны». Вроде бы идёт только с террористами, но одновременно и с турками. С другой стороны – никакой войны с турками никто не ведёт. Это отрицают все стороны, включая и Анкару.

Ситуация в сирийском Идлибе развивается по сценарию «странной войны». Вроде бы идёт только с террористами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Устроившая из своей жизни Санту-Барбару Рита Дакота продолжает делиться подробностями своего нового романа. Она публично признается в любви новому возлюбленному, который…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

О новых тенденциях на Ближнем Востоке, неистощимом потенциале сопротивления гегемонии Запада, крепнущем влиянии Ирана, остающегося загадкой для Запада, и перспективах…

//новости ан

//новости ан

В Тюмени уже на протяжении недели происходит голодовка инвалидов и членов многодетных семей. По их мнению, права человека, гарантированные Конституцией Российской…

Актриса Светлана Светличная удивлена тем, что некоторые эстрадные певицы пели под фонограмму, пили, а теперь жалуются на размер своей пенсии. По мнению артистки, певицам…

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы посольства США в Кишинёве провести конкурс на получение гранта. Он пройдет…

//новости ан