В России постоянно проживают миллионы русских, не имеющих российского паспорта

//Общество 13+

26 февраля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

До сих пор нет привычного слова для обозначения русских (русскоязычных) людей, переселившихся или мечтающих переселиться на историческую родину – в Россию. Людей, которых наше государство вроде бы зазывает, но по факту репрессирует.



«Форум переселенческих организаций», возглавляемый правозащитницей Лидией Графовой, занят рутинными делами: из года в год приходит на помощь нуждающимся, а также в формате рабочих встреч с представителями власти неустанно доводит до них очевидные, казалось бы, соображения. Порой небезрезультатно.



Сколько миллионов человек, относящих себя к русскому миру, живут сегодня на постсоветском пространстве вне России – никто не знает точно. По данным Института русского зарубежья, 90% из них находятся в состоянии отложенного переезда в Россию. Но, по словам Лидии Графовой, страна приняла новый закон о гражданстве, положив конец упрощённому получению паспорта РФ для жителей стран СНГ и не сделав никаких исключений для русских или русскоязычных. Таким образом, правительство объявило этих людей де-юре иностранцами. Русский иностранец в России – это нонсенс.



В 2002 году Путин заявил, что в Россию переехали все, кто хотел. Даже сейчас это не так. Внутри страны постоянно проживают миллионы русских, не имеющих российского паспорта, – нелегалы поневоле. "Иногда мне кажется, что это какое-то злое колдовство, какой-то морок нашёл на наших чиновников. А ещё кажется, что авторы всех этих законов умышленно разбросали брёвна под ноги репатриантам, чтобы они платили взятки", - возмущается Лидия Графова.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



