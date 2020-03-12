Банк России предлагает два варианта спасения рубля от обвала

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12 марта 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Банк России решил приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила и продавать доллары, евро и фунты стерлингов из Фонда национального благосостояния РФ (ФНБ), если цена нефти по итогам месяца окажется ниже заложенной в бюджет.

ЦБ принял два ключевых решения, направленных на стабилизацию валютного курса. По словам экспертов, приостановка покупки валюты в рамках бюджетного правила равносильна трехмиллиардным интервенциям в месяц. Министерство финансов покроет дефицит бюджета средствами Фонда национального благосостояния, что предполагает реализацию валюты на рынке.

Что касается второго решения, то правительство начнет продавать доллары, евро и фунты стерлингов из ФНБ, если цена нефти по итогам месяца окажется ниже заложенной в бюджет – 42,4 доллара за баррель.

Вторничные торги показали, что Центробанку удалось сдержать первую волну давления на национальную валюту. Благодаря интервенциям доллар на Московской бирже удержали в районе 72 рублей и ниже, евро - около 82 рублей, что почти на три рубля меньше, чем котировки на международной бирже Forex.

Ранее депутат Госдумы Андрей Макаров заявил, что паника у населения нужна только валютным спекулянтам.