Макаров: Паника у населения нужна только спекулянтам

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11 марта 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что «важно не дать спекулянтам в очередной раз обмануть людей».

Так он отреагировал на ситуацию с обвалом рубля и ценами на нефть.

«Мы сталкиваемся с тем, что уже не раз было в нашей истории – когда любые ситуации на внешних рынках, любые проблемы, которые приходят на колебаниях цен на нефть, используются спекулянтами для создания паники у населения. Она нужна только спекулянтам, которые наживаются на людях», – заявил председатель комитета ГД.

Парламентарий напомнил, что в 2014 году люди, испугавшись, бросились скупать евро и доллары, однако затем курс опустился – и граждане потеряли свои деньги.

«Сегодня очень важно не дать спекулянтам в очередной раз обмануть людей», – подчеркнул Макаров.

Он подчеркнул, что все эти годы создавалась бюджетная, финансовая система, которая позволяет выполнять социальные обязательства независимо от цены на нефть.

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