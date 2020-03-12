Эксперт рассказал о нашествии енотов в Москве: «Дальше их будет больше»

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 08:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров сообщил, что последнее время еноты все чаще появляются в Москве. По его словам, в Центре реабилитации диких животных их уже десять.

«Я говорил еще в 2016 году, что нас ждет енотонашествие. Еноты были популярны … Они милые, но по факту кроме внешности больше ничего. Это довольно агрессивный зверек, не особо дрессируется и подчиняется … Енот любопытный, поэтому на деревья он лазает из любопытства, ему там комфортнее», - пояснил он.

Бурмистров отметил, что из-за своих физических возможностей еноты имеют доступ ко всему, что находится в помещении, поэтому могут спокойно открыть форточку и выйти на улицу. Эксперт добавил, что зверек по происхождению американец и российский ареал ему чужд, но за последние 10 лет их часто встречают в лесах на юге страны. При этом он считает, что в Москве в мороз енот не выживет, но найдет укромное место в теплом подвале. Он напомнил, что все еноты были подобраны на улицах столицы после звонков местных жителей.

«Дальше енотов будет больше, возможно, после реабилитации они отправятся в какой-то уголок при зоопарке … В дикую природу их нельзя выпускать», - заключил он.

Ранее в Подмосковье проверили информацию о появлении ядовитых змей.