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В Подмосковье проверили информацию о появлении новых ядовитых змей

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Подмосковье проверили информацию о появлении новых ядовитых змей
Фото: pixabay.com

В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что проверили информацию о появлении новых ядовитых змей на территории региона. Отмечается, что жительница Воскресенска заметила гадюк черного цвета около реки Натынка.

«Специалисты природоохранного фонда "Верховье", которые по заказу Минэкологии ведут полевые исследования, опровергли эту информацию», - уточнили в ведомстве.

При этом эксперты отметили, что гадюка Никольского, укусы которой являются ядовитыми и болезненными, обитает в лесостепных зонах России, а Подмосковье в данный ареал не входит. Специалисты добавили, что среди обыкновенных гадюк встречаются змеи - меланисты, имеющие черный окрас.

Известно, что гадюка обыкновенная входит в Красную книгу Московской области. 

Ранее специалисты Роспотребнадзора разработали перечень рекомендаций по защите от клещей при посещении лесов и парков.

БА

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