Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по защите от клещей

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11 марта 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

клещ, pixabay.com

В ряде российских регионов из-за аномально теплой погоды активизировались клещи. Специалисты Роспотребнадзора в связи с этим разработали перечень рекомендаций по защите от насекомых при посещении лесов и парков.

Россиян призвали использовать репелленты и специальные костюмы во время прогулок в лесополосе, кроме того, не следует забывать про профилактические прививки, передает ФБА "Экономика сегодня".

В ведомстве напомнили, что клещевой вирусный энцефалит очень опасен, так как может поражать центральную нервную систему. Отмечается, что заразиться им можно не только через укусы клещей, но и вследствие употребления сырого молока.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют запомнить список симптомов укуса клеща – рвота, тошнота, высокая температура и сильная головная боль.