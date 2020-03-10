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В московских парках проснулись клещи

, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В московских парках проснулись клещи
Фото: pixabay.com

В столичном регионе из-за аномально теплой погоды проснулись клещи. Власти Москвы сообщили, что в парках уже проводятся профилактические работы для защиты горожан от опасных насекомых.

«В этом году климатическая весна пришла раньше срока. Природа пробуждается... Но вместе с ними просыпаются и клещи - переносчики опасных инфекционных заболеваний», - предупредили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

При этом специалисты предупредили, что на особо охраняемых природных территориях столицы использование химикатов для обработки против клещей запрещено на законодательном уровне.

АБ

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