Первые клещи проснулись в Подмосковье

//Общество 13+

26 февраля 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

клещ, pixabay.com

В Подмосковье проснулись первые клещи. Согласно последней информации, жительница Раменского района Московской области сняла насекомое с морды своей собаки во время прогулки в минувшие выходные.

Клещ сидел на шерсти животного неподвижно, однако когда женщина попыталась снять его тканевой перчаткой, он зашевелился и едва не впился ей в палец. Отмечается, что этот паразит не успел никого укусить, а на собаке был специальный ошейник.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что клещи в этом году могут активизироваться раньше обычного из-за аномально теплой погоды в столичном регионе.