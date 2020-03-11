ВСУ цинично обстреляли Горловку

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11 марта 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

один из домов в поселке Гольмовский на фото автора

Украинская армия обстреляла окрестности Горловки. Это произошло в день встречи контактной группы в столице Белоруссии и выглядит, как циничный привет официального Киева Минску. Корреспондент АН побывал на месте и узнал, как выглядит цинизм украинских властей.

Встреча контактной группы в Минске началась с традиционных новостей. В столицу Белоруссии прибыли замглавы администрации Президента РФ Дмитрий Козак и глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Главная тема — урегулирование конфликта на Донбассе. В этот раз планировалось обсуждение списка пленных для обмена, закрепление особого статуса Донбасса, а также определение следующих участков для разведения сил и средств.

Самолеты чиновников еще даже не успели коснуться колесами посадочной полосы, украинская армия по-своему приветствовала Минск. Ранним утром был обстрелян поселок Гольмовский. Он находится в окрестностях Горловки.

«Мы собирались на работу, и вдруг такой прилет!», — рассказала Ирина Знаковская. Она живет в Гольмовском: «Как гахнуло! Один прилет, потом второй».

По сводкам, украинская армия отработала по жилому сектору из зенитных установок, применялся станковый противотанковый гранатомет, именно его снаряды и «гахнули». В результате обстрела пострадало несколько домов. Только по счастливой случайности жертв среди мирного населения не оказалось.

«Я вышла в коридор, хотела воды набрать», — вспоминает утро среды Ирина Пономаренко. Ее дом в числе пострадавших: «И тут такой разрыв».

Ирина еле успела заскочить в дом. Уже там она переждала обстрел.

О том, что в Минске определялись участки для разведения сил и средств, жители Гольмовского слышали краем уха. Впрочем, особо в эти встречи контактной группы они не верят. Украинская армия этот населенный пункт обстреливают регулярно. В прошлый раз поселок был обстрелян 23 февраля. ВСУ поздравили Донбасс с днем защитника Отечества.