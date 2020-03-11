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Мурманские учителя обиделись на скромные подарки

, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мурманские учителя обиделись на скромные подарки
Фото: pixabay.com

В Мурманске педагоги пожаловались на призы, которыми их наградили за участие в конкурсах учительского мастерства. Учителя «похвастались» сертификатами на 100 рублей в магазин канцелярских товаров.

В мэрии признали, что такие призы и правда были, однако не в качестве самостоятельных подарков, а как дополнение к основным. Руководство города рассказало, что помимо нашумевших сертификатов педагогам дарили ценные и денежные призы, а также подарочные карты в магазин электроники.

«В четырех конкурсах приняли участие больше 100 человек. И победители, и финалисты, и участники получили ценные подарки – это и сертификаты в магазин электроники, и планшетные компьютеры, и денежные призы. Да, дополнением к ряду подарков были эти сертификаты», - рассказали в мэрии.

АБ

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