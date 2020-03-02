В Мурманске устанавливают личность женщины, которая ударила ребенка в магазине

Сообщается, что сотрудники полиции в Мурманске устанавливают личность покупательницы, которая попала на камеры видеонаблюдения в тот момент, когда несколько раз ударила мальчика. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.
Известно: женщина несколько раз ударила ребенка в магазине, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. О причинах такого поведения неизвестно.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в этом году в некоторых регионах страны на ЕГЭ будут применяться новые технологии. В частности, нейросеть поможет определить подозрительное поведение.