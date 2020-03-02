В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях при контроле за сдачей ЕГЭ

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2 марта 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, что в этом году в некоторых регионах страны на ЕГЭ будут применяться новые технологии. В частности, нейросеть поможет определить подозрительное поведение.

В ведомстве объяснили, что нейросеть сможет определить, кто из экзаменуемых ведет себя подозрительно, а затем передаст эти данные наблюдателям.

«Система посредством нейросети определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их, такие «подозрения на нарушения» поступают на верификацию онлайн-наблюдателю, который, просмотрев отрезок видеозаписи, определит, имеет ли место нарушение», - объяснили принцип работы нововведения в Роспотребнадзоре. После проверки у онлайн-наблюдателя информация попадает на модерацию, а затем проходит проверку на месте.