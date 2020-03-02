В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях при контроле за сдачей ЕГЭ

В Роспотребнадзоре рассказали, что в этом году в некоторых регионах страны на ЕГЭ будут применяться новые технологии. В частности, нейросеть поможет определить подозрительное поведение.
В ведомстве объяснили, что нейросеть сможет определить, кто из экзаменуемых ведет себя подозрительно, а затем передаст эти данные наблюдателям.
«Система посредством нейросети определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их, такие «подозрения на нарушения» поступают на верификацию онлайн-наблюдателю, который, просмотрев отрезок видеозаписи, определит, имеет ли место нарушение», - объяснили принцип работы нововведения в Роспотребнадзоре. После проверки у онлайн-наблюдателя информация попадает на модерацию, а затем проходит проверку на месте.