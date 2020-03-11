Прославившийся в Интернете «толстячок» рассказал, как похудел на 100 кг

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11 марта 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Хорошие новости

скриншот youtube-видео

Прославившийся в Интернете благодаря видео под названием «Нормально» мужчина по имени Сергей рассказал, как ему удалось похудеть на 100 кг. Известно, что ролик появился в Сети около 6 лет назад, на нем полный рыбак лежал с оголенным животом на льду и отвечал на вопрос, «нормально ли с ним все».

Согласно источнику, тогда мужчина весил 202 кг. Однако после смерти матери и супруги принял решение заняться собой и сбросить лишний вес. По его словам, он начал больше двигаться, завел собаку и даже разработал специальную программу тренировок.

«Однажды я просто сел и подумал: ну это же уже ни в какие рамки, даже ни в какие штаны не влезаю … Так как я бывший бодибилдер, я разработал для себя специальную программу занятий. Сижу, допустим, дома, смотрю телевизор, а сам напрягаю бицепс или мышцы груди. Получается спортивное напряжение мышц. Эти упражнения даже во время застолий мог практиковать, никто ничего не замечает», - пояснил Сергей.

Кроме того, мужчина отметил, что за первый год похудел почти до 150 кг, а во второй год сбросил до 97.

Ранее актер Александр Семчев тоже смог похудеть на 100 кг, а Надежда Бабкина на 22.