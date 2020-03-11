В Крыму задержали четырех участников запрещенной террористической организации

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11 марта 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В среду, 11 марта, представители спецслужб сообщили, что ФСБ разоблачила в Крыму ячейку международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в РФ организация) и задержала четырёх ее членов.

В ведомстве отметили, что террористы занимались антиконституционной деятельностью, которая была основана на доктрине создания «всемирного халифата», а также подвергала разрушению институты светского общества и была направлена «на свержение насильственным путем действующей власти».

Отмечается, что задержанные собирали собрания, на которых пропагандировали свою идеологию среди местных мусульман и агитировали их вступать в свои ряды. В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли запрещенную литературу.

При этом, по данным адвоката Николая Полозова, было задержано пять человек.