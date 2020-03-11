Турецкие спецслужбы могут устроить России большие проблемы через российских мусульман

Аргументы Недели → В мире 13+

11 марта 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

За последние четыреста лет Россия воевала с Турцией 12 раз. В общей сложности мы находились в состоянии войны аж 69 лет. В среднем одну русско-турецкую войну от другой отделяло всего четверть века. Но последние сто лет мы живём с турками в мире.



Однако противоречий между нашими странами хватает. Для их устранения и прошла в Кремле встреча на высшем уровне. Она проходила за закрытыми дверями и длилась почти шесть часов.



Турецкий генштаб и спецслужбы традиционно играют большую роль в политической жизни страны. Они не раз устраивали военные перевороты. Однажды даже посадили в тюрьму Эрдогана, который был в то время мэром Стамбула. Правда, позже, уже на посту премьера, курировавшего спецслужбы, Эрдоган «отомстил» военным, отправив в тюрьму 324 офицера и генерала. Финансирование армии, которая раньше препятствовала росту исламистского влияния, было урезано на треть.



Проблема турецких спецслужб в настоящее время – массовая чистка кадрового состава ради избавления от людей имама Фетхуллаха Гюлена. Особенно в процессе чисток пострадали командование и руководство высшего и среднего звеньев специального органа по проведению спецопераций «Озел Тим» и Генерального директората безопасности полиции. Уход опытных оперативников и руководителей привёл к потере боевого потенциала и компетентности этих подразделений.



В России агенты MIT часто работали как журналисты. Так, были арестованы Озтюрк Рамаз и Озердем Хюсейн Бенгюч, выдававшие себя за журналистов «Сабах». Но основная часть агентуры действовала под прикрытием культурно-образовательных и религиозных структур, включая объединение Фетхуллаха Гюлена «Нурджулар». Эту организацию обвиняли в распространении идей религиозного деятеля Саида Нурси, признанных в России экстремистскими, пропаганде (особенно среди молодёжи) пантюркизма и панисламизма, сборе разведданных в тюркоязычных регионах РФ и Краснодаре.



Российская контрразведка нейтрализовала в РФ десятки турецких тайных агентов, которые пытались войти в российский бизнес, правоохранительные органы и власть на местах для лоббирования интересов Анкары. Так, к пантюркистской обработке населения России были причастны работники ряда турецких строительных фирм, под прикрытием которых действовали сотрудники MIT Несрин Услу и Хаккы Мутлудоган. Чечня, Дагестан и Поволжье не единственные направления, где турецкие спецслужбы способны создать проблемы для России. Существенные возможности они имеют в Абхазии, как потому, что разорвать исторические связи между абхазами и турками (в том числе забыть о мухаджирстве и сопротивлении российской власти) практически невозможно, так и в связи с тем, что в настоящее время в республике сильно экономическое влияние Турции. Нельзя забывать и о турецком влиянии на крымских татар, которых она опекает со времён позднего СССР, предоставляя им образовательную и финансовую поддержку. В Турции проживает до 2,5 млн потомков уехавших в XVIII–XIX веках крымских татар и «туркотатар». На днях помощник Эрдогана заявил, что турецкие спецслужбы могут устроить нашей стране большие проблемы через российских мусульман.



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