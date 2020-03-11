На Ставрополье установлен новый температурный рекорд

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11 марта 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В конце первой декады марта на Ставрополье воздух прогрелся до рекордных 26 градусов. Именно до такой отметки поднялись столбики термометров в западных районах края.

По сообщению Росгидромета, такая жара в этот день была только в 2008 году. Правда, тогда было зафиксировано 20,9 градуса тепла.

В краевой столице 9 марта столбики термометров поднимались до плюс 22,5 градусов, и это, как говорят специалисты, тоже недалеко от максимальных значений за всю историю наблюдений.

Аномальное для марта тепло, вызванное южным циклоном и средиземноморским воздухом, сохранится до конца недели, затем в крае похолодает. По данным синоптиков, к 15 марта в регион придет холодный атмосферный фронт.