//Общество 13+
Синоптики: весна пришла еще не окончательно
10 марта 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета
//Общество 13+
10 марта 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Олег Фочкин
Виктор Мартынюк
Юля Инамора
Елена Середа
Владимир Зыков
Илья Голубев
Лидер Китая Си Цзиньпин впервые прибыл в Ухань с начала вспышки коронавируса нового типа. Соответствующие данные во вторник, 10 марта, предоставили сотрудники местных…
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В Госдуме РФ спрогнозировали, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса. По данному вопросу высказался Константин Затулин, член парламентского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.
В Госдуме РФ спрогнозировали, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса. По данному вопросу высказался…
Кто ровно 25 лет назад убил Владислава Листьева? Почему он отмахнулся…
В начале недели турецкие СМИ вынесли в свои заголовки слова Владимира…
Актриса и благотворительница Чулпан Хаматова представила публике…
Все великие открытия так или иначе были связаны с водным транспортом…
20 февраля с подачи ООН мир отмечал поразительный праздник – Всемирный…
Как заправляться с выгодой? Полезный лайфхак для всех водителей
После выхода материала «Науку сделать пылью» («АН» №6 от 19.02.2020)…
Работа в престижных советских изданиях, всесоюзная известность…
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов рассказал о двух ключевых…
Это информация пришла несколько минут назад. Ее передала мне латвийский публицист Алла Березовская. Родственница моей коллеги уже давно живет в Италии…
Руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин сообщил, что мошенники придумали новый способ кражи денег в интернете…
Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов назвал три страны, которые занимаются созданием биологических вирусов…
На Сахалине мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью...
Королевство Саудовская Аравия со ссылкой на влияние эпидемии нового коронавируса на низкий спрос на рынках нефти предложило другим членам ОПЕК+ продлить срок действия…
В Екатеринбурге на женщину и двух маленьких детей в минувший понедельник, 9 марта, упала глыба льда. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники СУСК…
Общество
Роспотребнадзор всегда дает "дельные советы". Например, сейчас оно посоветовало россиянам не ездить в транспорте в час пик, а также рекомендовало воздержаться…
Заслуженный артист России, актер из сериала "Ликвидация" Владимир Михайловский ушел из жизни в возрасте 83 лет. Соответствующая информация содержится в обращении труппы…
Анастасия Макеева редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Однако недавно артистка решила все же сделать исключение и впервые показала фолловерам…
В мире
Суровое наказание - год тюремного заключение и штраф в 10 тысяч долларов для спекулянтов, которые скупают и перепродают медицинские защитные маски, вступит в силу с 15…
Происшествия
Машинист погиб под колесами локомотива на станции "Смычка" в Свердловской области. Происшествие случилось через несколько часов после другого ЧП на этой станции – схода…
Сегодня утром мужчина с ножом пришел в отделение банка в Хабаровске и попытался его ограбить. Но работнице банка удалось прогнать злоумышленника.
В Роструде рассказали, как будут отдыхать россияне в мае. Длинные выходные связаны с празднованием Дня весны и труда, а также Дня Победы.
Французский лидер Эммануэль Макрон призвал к единству для эффективной борьбы с эпидемией коронавируса нового типа в Европе. Заболевание сейчас стремительно…
Председатель Совета министров Джузеппе Конте подписал декрет, согласно которому ограничивается передвижение населения по всей территории страны.
В случае вооруженного конфликта с Турцией в Сирии Россию ждет вторая «Цусима». Соответствующий прогноз содержится в материале, который появился некоторое время назад…
В эфире «Эхо Москвы» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов чрезвычайно эмоционально прокомментировал неприемлемую позицию властей, не проявляющих ни малейшей…
Пожар произошел на днях в Кирове в доме по улице Зянкина, 7/4. Там загорелась квартира, где находились животные. Как оказалось, хозяева забыли выключить электрический…
Как посчитали эксперты финансового маркетплейса, больше всего таких займов оформили жители Московского региона, Новосибирска и Красноярска. ⠀
ДТП произошло в Уфе на улице Вокзальной. Автобус въехал в попутную электроопору, а затем столкнулся с припаркованным легковым автомобилем.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш дал людям всего мира советы для борьбы с коронавирусом нового типа, который сейчас распространяется…
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" проиграл в серии буллитов "Баффало" со счетом 2:3 в гостевом матче. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Национальной…
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус. Она объяснила, почему политик…
Елизавета Боярская в Международный Женский день получила необычное поздравление. Дети актрисы и ее муж, Максим Матвеев, преподнесли маме торт, изготовленный…
Сообщается: еще три смерти от коронавируса зафиксированы в штате Вашингтон на тихоокеанском побережье США. Об этом рассказало «РИА – Новости» со ссылкой на управление…
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что весна пришла в центральную часть России еще не окончательно. К концу недели ожидается резкое…
Новый экономический кризис на планете? Пока ещё нет, но всякое может случиться, если коронавирусная эпидемия не остановится в ближайшее время. Коронавирус, как известно…
Нагнавший страх на весь мир китайских гомункулус оказался боевым инфекционным вирусом. Главред «АН» Андрей Угланов на своем YouTube-канале #ЗАУГЛОМ поговорил об этом…
В Италии начались тюремные бунты из-за коронавируса. В стране из-за угрозы распространения вируса COVID-19 заключенным запретили свидания с родственниками, и они начали…
"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоке нефти. Это, а также лживые новости, является причиной падения рынка!", - написал президент США Дональд Трамп…
Глава Министерства культуры Франции Франк Риестер заболел коронавирусом. Врачи диагностировали у 46-летнего чиновника заражение коронавирусной инфекцией. О болезни…
В Италии раньше срока закроются все горнолыжные курорты. Правительство страны пошло на подобные меры в целях профилактики распространения коронавируса.
Троя… Бесценный и удивительный фильм режиссёра Вольфганга Петерсона. Наверняка многие не раз его смотрели и поражались зрелищным батальным сценам.
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне: "И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет…
Происшествия
Власти Израиля из-за распространения коронавируса COVID-19 ввели обязательный двухнедельный карантин для граждан, прибывающих в страну из-за границы. О введении карантина…
В Санкт-Петербурге произошел взрыв на водородной станции на территории завода «Светлана» в Выборгском районе. После взрыва начался пожар. Из рядом стоящего со станцией…
Продюсер Яна Рудковская призналась подписчикам, что добровольно сама себя посадила на двухнедельный карантин. Изолироваться от окружающего мира звезде пришлось из-за…
Коронавирус по-прежнему продолжает своё движение по планете. Во Франции уже почти месяц бьют тревогу почти во всех городах. По последним данным в этой стране не меньше…
Сын командующего украинских Сил специальных операций Игоря Лунева занимается перепродажей военного имущества. Его подловил на этом автор одного из самых засекреченных…
"Уфа"- боевая команда, которая домашние встречи проводит более уверенно, чем выездные. Если соперник не дает уфимцам проявить себя в нападении, они не форсируют события…
Всего лишь в 40 км группа охотников заметила медведя, который совершенно не боится людей и чувствует себя прекрасно в латвийских лесах. Любителей прогулок предупреждают…
Военный корреспондент Фарук Шами опубликовал снимки солдат сирийской армии. Он пояснил, что это бойцы, которые сдались.
Доменико Тедеско уже у кромки поля подбадривает своих подопечных аплодисментами. Сергей Матвеев также на ногах, жестами подсказывая перестроения своим футболистам. Идет…
В России в скором времени могут отменить рыбоохранные зоны. В Минсельхозе подготовили соответствующий проект постановления для внесения в Госдуму. В ведомстве объяснили…
Происшествия
В Тамбовской области жители села Бокино Тамбовского района в понедельник, 9 марта, потребовали от полиции сообщить пдробности по делу о пропаже 13-летней девочки…
В Париже отменили два концерта Мадонны. Выступления, запланированные на 10 и 11 марта, не состоятся из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса во Франции…
Сыну актерской пары Юлии Снигирь и Евгения Цыганова Федору исполнилось четыре года. Актриса опубликовала в Инстаграм редкое фото мальчика с подписью: "Этому парню…
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл поделилась с подписчиками способом, благодаря которому можно не заболеть в самолете. Бывшая актриса призналась, что узнала…
Происшествия
В Москве госпитализирована Галина Киндинова. У заслуженной артистки России случился сердечный приступ. Актрису привезли в Боткинскую больницу. Женщину сопровождал…
В этом году традиционная церемония зажжения огня летней Олимпиады-2020 состоится без зрителей, сообщили в Национальном олимпийском комитете Греции.
Европейское агентство по безопасности продуктов питания сообщило, действительно ли коронавирус может передаваться через пищу. В настоящее время опасная инфекция проникла…
Пенсии россиян будут проиндексированы, несмотря на падение курса рубля, последовавшего из-за обвала нефтяных котировок. По словам сенатора, проиндексируют и социальные…
Нет сомнений, что наше время очень циничное и расчетливое. Но есть же человеческий фактор! Так хочется думать. Но оказывается, что многое упирается в деньги. Не успела…
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