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Синоптики: весна пришла еще не окончательно

, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Синоптики: весна пришла еще не окончательно
цветок под снегом, pixabay.com
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что весна пришла в центральную часть России еще не окончательно. К концу недели ожидается резкое понижение температуры.
 
Столбики термометров начнут понижаться в регионах центральной России со среды, а уже в субботу ночью возможны слабые заморозки. Днем температура будет составлять от плюс 2 до плюс 7 градусов.
 
Паршина уточнила, что в атмосфере еще не все устойчиво, поэтому не стоит рассчитывать на то, что холода окончательно ушли.
 
Отмечается, что в Москве в ближайшие два дня будут идти дожди. Температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 10 градусов.
ЕТ

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