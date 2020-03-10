Синоптики: весна пришла еще не окончательно

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что весна пришла в центральную часть России еще не окончательно. К концу недели ожидается резкое понижение температуры.

Столбики термометров начнут понижаться в регионах центральной России со среды, а уже в субботу ночью возможны слабые заморозки. Днем температура будет составлять от плюс 2 до плюс 7 градусов.

Паршина уточнила, что в атмосфере еще не все устойчиво, поэтому не стоит рассчитывать на то, что холода окончательно ушли.