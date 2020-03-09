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Синоптик: россиян ждет "нормальное лето"

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптик: россиян ждет
фонтан на ВДНХ, pixabay.com
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что россиян ждет "настоящее лето". Погода в грядущие летние месяцы в стране будет, по словам специалиста, очень комфортной.
 
Тишковец уточнил, что об этом свидетельствуют долгосрочные расчеты. Летом температура воздуха на большей части европейской территории России будет на один-два градуса теплее многолетних значений.
 
Синоптик заметил, что жители центра страны уже давно не видели "нормального" лета – без жары или сильнейших дождей. Он добавил, что все лето температуры воздуха около +27 градусов не будет и грозы исключать нельзя, однако большую часть времени погода будет хорошей.
ЕТ

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