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В Москве 8 марта установлен новый температурный рекорд

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Москве 8 марта установлен новый температурный рекорд
Фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил о новом температурном рекорде в Москве. По его словам, 8 марта 2020 года стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений.

«В пять часов утра на метеостанции ВДНХ температура была 8,5 градуса. И это на 0,2 градуса выше предыдущего температурного рекорда, зафиксированного в 2014 году», - отметил синоптик.

Синенков объяснил, что погоду в воскресенье будет определять небольшой циклонический вихрь. При этом, он добавил, что в столице и области ожидается до 9 градусов тепла, юго-западный, западный, ветер со скоростью 4-9 м/с, атмосферное давление - 748 мм рт. ст. Однако будет облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, заключил эксперт.

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