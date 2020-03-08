Аналитики: мужчины стали чаще брать микрозаймы на подарки к 8 марта

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8 марта 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Финансовые аналитики провели исследование, которое показало, что россияне стали чаше брать микрозаймы на подарки к Международному женскому дню. Отмечается, что их количество выросло на 4% по сравнению с 2019 годом.

При этом наибольшее число микрозаймов было оформлено в Московском регионе, Новосибирске и Красноярске. Эксперты отметили, что к 8 Марта 260 тысяч мужчин взяли займы на подарки для женщин на сумму от 2,5 до 2,7 миллиарда рублей. Они считают, что часть денег заёмщики потратят на подарки, а другую часть ан собственные нужды.

«Самыми щедрыми оказались мужчины, проживающие в Санкт-Петербурге - в этом регионе средняя сумма займов достигла 22,4 тысячи рублей, наиболее скромным в этом отношении оказалась Пермь с показателем 9,1 тысячи рублей», - отметили аналитики, говоря о предпраздничной неделе.

При этом самыми распространенными подарками стали парфюмерия, косметика, романтические путешествия, бытовая техника, ювелирные украшения и пр., а самым оригинальными – дрель, посещение пластического хирурга и ремонт в квартире.

Однако каждый третий россиянин, взявший микрозайм на подарки, выходит на просрочку через два-три месяца, пояснили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

«… более 60% женщин негативно отнеслись к тому, что подарок был куплен в кредит, так как ежемесячные выплаты могут негативно сказаться на семейном бюджете и увеличить нагрузку на него», - добавил эксперт.

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