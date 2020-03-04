В Роскачестве рассказали об уловках маркетологов на 8 марта

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4 марта 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роскачество

Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества призывают покупателей приобретать подарки на Международный женский день заранее, без спешки. В ведомстве отметили, что покупатель может потратить гораздо меньшую сумму, если купит тот же смартфон не перед праздниками, а раньше.

В Роскачестве объяснили, что перед праздниками ретейлеры сначала поднимают цены на товары, а потом начинают делать скидки. Однако, специалисты добавили, что таким образом они пытаются создать видимость, что продукт подешевел, а на самом деле цена остается прежней.

В ведомстве подчеркнули, что настоящие скидки не зависят от праздников. Кроме того, эксперты советуют покупателям внимательнее относиться к круглогодичным скидкам, т.к. это может быть всего на всего приманка, а также к ускоренной продаже продукта, ссылаясь на дефицит.

Специалисты считают, если товар идет в подарок, то, скорее всего, он плохо продается. Особенно, эксперты не советуют верить обещаниям, что продавец вернет разницу в цене, если товар у конкурента будет дешевле.