За нарушения при общероссийском голосовании по Конституции ввели уголовное наказание

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11 марта 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ в части установления ответственности за посягательства на право гражданина на участие в общероссийском голосовании.

Законопроектом предлагается распространить на процесс общероссийского голосования действие уголовных статей о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

«Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний. Предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования», — пояснял суть изменений председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию запланировано провести 22 апреля 2020 года.