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Москвичам пообещали снег в грядущие выходные

, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москвичам пообещали снег в грядущие выходные
снежинка, pixabay.com
Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова сообщила, что в грядущие выходные в Москве ожидается облачная погода с сильным ветром и снегом, температура воздуха понизится.
 
По словам синоптика, температура воздуха в конце недели будет выше климатической нормы, однако лишь на 1-2 градуса. В ночные часы столбики термометров будут падать до отрицательных значений.
 
Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 733-735 миллиметров ртутного столба. Кроме того, в грядущую пятницу и в ночь на субботу в столице поднимется ветер с порывами до 23 метров в секунду. Предполагается, что уже на следующей неделе в Москву вернется более благоприятная весенняя погода.
ЕТ

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