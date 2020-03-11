Москвичам пообещали снег в грядущие выходные

По словам синоптика, температура воздуха в конце недели будет выше климатической нормы, однако лишь на 1-2 градуса. В ночные часы столбики термометров будут падать до отрицательных значений.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 733-735 миллиметров ртутного столба. Кроме того, в грядущую пятницу и в ночь на субботу в столице поднимется ветер с порывами до 23 метров в секунду. Предполагается, что уже на следующей неделе в Москву вернется более благоприятная весенняя погода.