Глобальное потепление принесёт России жару и повышенные урожаи зерновых

//Общество : Природа 13+

10 марта 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики отмечают, что в результате глобального потепления зимы в России становятся довольно мягкими. Если раньше тёплая погода в зимний период была характерна только дня некоторых регионов, то сейчас потепление распространяется на всю Россию.



Учёные считают, что потепление связано с увеличением объёма углекислого газа в атмосфере. Однако это является не единственной причиной. Океаны, которые омывают Россию, как аккумуляторы, накапливают тепло солнца и изменяют общий климат. При этом происходит сокращение осадков по количеству, зато по объёму они значительно увеличиваются. Обильные ливни стали для большинства регионов страны постоянным явлением.



Жара способствует возникновению засухи, крупных лесных пожаров. Это можно было заметить по прошедшему году, когда большая часть Сибири и Дальнего Востока страдала от лесных пожаров и смога.



Учёные из Высшей школы экономики предполагают, что потепление улучшит ситуацию в сельском хозяйстве. Зерновые культуры будут приносить более высокие урожаи. Однако для их выращивания придётся создавать поливочные системы, так как природных осадков будет недостаточно. Другие культуры при сильной жаре могут просто погибнуть. Правительство уже сейчас должно задуматься о создании оросительных систем в аграрных регионах страны.



