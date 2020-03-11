Москалькова оценила новый закон о деятельности омбудсменов в регионах

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11 марта 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Совет Федерации одобрил закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что актуальность принятия закона обусловлена тем, что к 2017 году формирование института уполномоченных было завершено.

Сейчас в каждом регионе есть закон и назначенный в соответствии с этим законом омбудсмен. Только в 2019 году к ним поступило более 210 тысяч обращений.

«Важно, что сегодня региональные уполномоченные по правам человека обретают закон, который унифицирует механизмы защиты прав жителей различный регионов, устанавливает единые правовые стандарты правового регулирования».

Ранее сообщалось, что региональным омбудсменам решили дать больше полномочий.