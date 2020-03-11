Опустевшие населённые пункты могут закрыть, а людей переселить

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

За прошедший год население в Сибирском федеральном округе сократилось на 54 тыс. человек, до 17,1 млн, в Дальневосточном – на 21 тыс. человек, до 8,1 миллиона. А с 1991 года оно уменьшилось в этих краях на 4 млн человек, то есть на 14%, притом что в целом население РФ лишь на 1% меньше, чем было в 1991-м. Иными словами, люди бегут в более благоприятные российские регионы. Миграционная убыль на этих территориях не происходит только в Красноярском крае, Новосибирской и Сахалинской областях.



Более тысячи лет русские про двигались на восток. Обратная тенденция, то есть переселение из Восточной России в Западную, возникла относительно недавно, около 30 лет назад. В конце 1980-х начался миграционный отток, который усилился в 1990-е. На Дальнем Востоке и частично в Сибири позакрывали предприятия – это коснулось рыбной промышленности, лесной, оборонной.



Утверждённая правительством год назад «Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 г.» действительно практически не оставляет шансов средним и малым городам (если только это не туристические бренды, производственные базисы или транзитные поселения на федеральных трассах и крупнейших транспортных узлах).



"Прекращать содержание населённых пунктов правомерно лишь в исключительных случаях. Если местная промышленность более не может функционировать ни в каком виде, то содержать эту территорию с брошенными домами и квартирами, её дороги, ЛЭП, водопровод, канализацию не просто дорого, а непозволительно дорого. Надежды, что работники производства перейдут в сферу услуг, в 90% случаев тщетны. Людей, которые продолжают там жить, необходимо переселить. Они, конечно, могут отказаться, но – под свою ответственность", - говорит кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН Максим Фомин.



При этом национальные интересы предполагают присутствие русского народа не только в Европейской России. Территории – это люди, и люди – это территории. А во-вторых – да, местным жителям не хотелось бы менять регион. Даже на Камчатке, откуда большинство респондентов планирует уехать, это же самое большинство говорит нам, что готово остаться, если государство вложится в здравоохранение и образование, если будут созданы условия для полноценного досуга. Не могут люди постоянно ездить ради медицинской диагностики за тридевять земель. И не должны только телевизор смотреть – им хочется посетить развлекательный центр, спортивный центр.



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