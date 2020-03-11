Заразившей пациентов ВИЧ-инфекцией медсестре назначили исправительные работы

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11 марта 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Больница г. Буденновска, соцсети

В Ставропольском крае суд вынес приговор старшей медсестре горбольницы Буденновска по делу о заражении пациентов ВИЧ-инфекцией.

Инцидент произошел в 2018 году. В стационаре инфекционного отделения больницы троих детей 2017 и 2016 годов рождения и двух взрослых заразили ВИЧ.

Как установило следствие, старшая медсестра отделения не проконтролировала выполнение средним медперсоналом ухода за венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента. В итоге катетер использовали несколько раз.

Суд рассматривал дело о халатности в закрытом режиме, но приговор огласили на открытом заседании. Медсестру признали виновной и назначили ей наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев, с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

Известно, что всех пострадавших взяли на диспансерный учет в краевой «Центр СПИД», где они получают необходимую антиретровирусную терапию.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье решили отменить все массовые мероприятия из-за коронавируса.