Заразившей пациентов ВИЧ-инфекцией медсестре назначили исправительные работы

В Ставропольском крае суд вынес приговор старшей медсестре горбольницы Буденновска по делу о заражении пациентов ВИЧ-инфекцией.
Инцидент произошел в 2018 году. В стационаре инфекционного отделения больницы троих детей 2017 и 2016 годов рождения и двух взрослых заразили ВИЧ.
Как установило следствие, старшая медсестра отделения не проконтролировала выполнение средним медперсоналом ухода за венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента. В итоге катетер использовали несколько раз.
Суд рассматривал дело о халатности в закрытом режиме, но приговор огласили на открытом заседании. Медсестру признали виновной и назначили ей наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев, с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.
Известно, что всех пострадавших взяли на диспансерный учет в краевой «Центр СПИД», где они получают необходимую антиретровирусную терапию.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье решили отменить все массовые мероприятия из-за коронавируса.