Коронавирус 11 марта: в Москве запретили проводить массовые мероприятия, британское правительство оказалось под угрозой

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

вирус, pixabay.com

По последним данным сейчас в мире коронавирус диагностирован у 119 274 человек в 117 странах, 4 291 – умерли. «Аргументы недели» рассказывают о главных новостях к этому часу.

– В Москве временно запретили проводить массовые мероприятия. «Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек. К сожалению, придется отменить фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта. Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков», – сообщил у себя в блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Запрет будет действовать до 10 апреля.

– Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Турции. «Вечером у гражданина мужского пола выявили положительный результат теста на коронавирус», – сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре. «Инфицированный человек заболел после возвращения из Европы. Он был полностью изолирован. Все члены его семьи и те, кто контактировал с ним, находятся под наблюдением», – отметил Коджа.

– В пригороде Нью-Йорка нашли очаг коронавируса. Теперь туда направляют военных, сообщает ВBC. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о создании особой зоны заражения коронавирусной инфекцией радиусом в одну милю (1,6 км) в городе Нью-Рошелл к северу от Нью-Йорка. В город направят военнослужащих Национальной гвардии США. Они будут заниматься уборкой школ и доставлять еду людям, находящимся в карантине.

– У министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис диагностирован коронавирус. Личность человека, который заразил ее, неизвестна. Теперь основное внимание будет сосредоточено на отслеживании и тестировании потенциальных сотен людей, с которыми Дорри контактировала на прошлой неделе, как в парламенте, так и в департаменте здравоохранения. На прошлой неделе, по информации The Guardian, она также посетила прием на Даунинг-стрит по случаю Международного женского дня, на котором присутствовали премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс.

– Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом. Италия испытывает острую нехватку медицинских товаров из-за распространения коронавирусной инфекции и надеется на то, что Китай сможет оказать помощь. Такое заявление глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сделал в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И. В Италии от новой инфекции скончались уже более 630 человек.

– Число заразившихся коронавирусом в Австралии достигло 112 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Самое большое число заражений вирусом выявили в штате Новый Южный Уэльс – там находятся 60 больных.

– Олимпийские игры 2020 года в Токио могут быть перенесены на один или на два года. Член японского оргкомитета Олимпиады-2020 Харуюки Такахаши считает, что отменить игры Международный олимпийский комитет (МОК) не сможет, скорее всего, будет их перенос.