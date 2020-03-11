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В Сочи прекратили поиски двух подростков, которых смыло в море в феврале

, 09:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Сочи прекратили поиски двух подростков, которых смыло в море в феврале
Фото: соцсети

В Сочи прекращены поиски двух детей, которых унесло море во время шторма.

Спасатели искали мальчиков с 25 февраля, но спасательная операция не увенчалась успехом.

За весь период поисков было обследовано более 1,3 км побережья,  авиация МЧС России – 2 545 кв. км акватории Черного моря. Кроме этого, было проведено 13 водолазных спусков и обследовано почти 11,5 кв. метров дна русла реки и прибрежной зоны вблизи реки Псезуапсе.

Как сообщалось ранее, вечером 25 февраля два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. Причиной трагедии стала непогода.

ДВа

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