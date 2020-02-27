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В Сочи к поиску унесенных в море школьников подключили водолазов

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Сочи к поиску унесенных в море школьников подключили водолазов
Фото: сайт администрации Сочи

В Сочи продолжаются поиски пропавших 25 февраля двух школьников. На месте поисково-спасательной операции на берегу моря развернули оперативный штаб для координации работ.

По сообщению сочинской администрации, число спасателей увеличили до 218 человек. Кроме этого, работает 11 единиц техники и вертолет.

По береговой полосе работают группы по 4-5 человек, которые осуществляют патрулирование определённых участков. В их числе - более 40 представителей местного казачества и 52 волонтера.

«Сильный ветер мешает работе беспилотной авиации, она будет подключена по ситуации. Применены силы водолазного подразделения Южно-Российского поисково-спасательного отряда МЧС, водолазы проверяют и осматривают устье реки Псезуапсе», – рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.

В местных пабликах утром 27 февраля сообщалось, что спасатели обнаружили тело одного из подростков, но официального подтверждения этому пока нет.

ДВа

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