Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по стране

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11 марта 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

рубли, pixabay.com

Стало известно, какие виды экономической деятельности в стране оплачиваются лучше других. Данные, полученные по итогам прошлого года, утром в среду, 11 марта, предоставили сотрудники Росстата.

В 2019 году наиболее высокие зарплаты получали сотрудники финансовой и страховой сфер – средняя ежемесячная выплата составляла 102,99 тысячи рублей. На втором месте с заработной платой в размере 88,9 тысячи рублей оказалась сфера добычи полезных ископаемых.

Кроме того, высокие зарплаты выявили у сотрудников области информации и связи (74,4 тысячи рублей в месяц), научной, технической и профессиональной деятельности (72,9 тысячи рублей) и в сферах госуправления, военной безопасности и соцобеспечения (51 тысяча рублей).

Наиболее низкие зарплаты в минувшем году были зафиксированы у сотрудников предприятий общественного питания и гостиниц – в среднем 27,9 тысячи рублей, а также у занятых в сфере сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, а также охоты – 31,6 тысячи рублей.