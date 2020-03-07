Мишустин подписал распоряжение о выделении денег на увеличение зарплат врачам и медсестрам

//Общество 13+

7 марта 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Russian Government, globallookpress.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение зарплат врачей и среднего медицинского персонала. Распоряжение главы российского правительства от 6 марта 2020 года о повышении зарплат медикам опубликовано на сайте кабмина.

В документе говорится: "Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала".

Документ рассмотрен и одобрен на правительственном заседании 5 марта 2020 года.

Напомним, задача правительства Мишустина - поднять реальные доходы населения. Владимир Путин ранее объяснил стагнацию в ситуации с реальными доходами россиян