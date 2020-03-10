Александр Карелин вносит поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутат Александр Карелин заявил, что внесет поправку о выборах в Государственную Думу в связи с наделением парламента новыми полномочиями при изменении Конституции.
«Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать, дает нам большие полномочия, Президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», – сказал парламентарий.
Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что «в рамках регламента она должна быть подготовлена, роздана в зале, и мы будем ее рассматривать».
Ранее руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выборы в Госдуму могли бы пройти 20 сентября 2020 года.