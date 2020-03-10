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Жириновский предлагает провести досрочные парламентские выборы

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Жириновский предлагает провести досрочные парламентские выборы
Фото: сайт Госдума РФ

Если весной появится обновленная Конституция, то выборы в Госдуму нужно будет провести досрочно. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, если обновленная Конституция заработает в апреле, то и выборы в Госдуму нужно провести досрочно», – написал Жириновский в своем telegram-канале.

Досрочные выборы Жириновский предложил провести 20 сентября, хотя по факту они должны состояться 19 сентября 2021 года. Жириновский также добавил, что главу государства сможет выбрать Госсовет.

По словам политика, ЛДПР поддержит предложенные поправки в Конституцию.

Ранее Жириновский предложил отменить мораторий на смертную казнь за распространение фальшивых новостей о коронавирусе.

ДВа

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