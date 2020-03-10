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В Адыгее полицейского подозревают в сливе информации о миграционных проверках

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Адыгее полицейского подозревают в сливе информации о миграционных проверках
Фото: сайт МВД по Республике Адыгея

В МВД по Республике Адыгея назначена служебная проверка в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в совершении противоправных действий.

Как выяснилось, этот полицейский сообщал жителю одного из районов республики о сроках и местах предстоящих проверок соблюдения миграционного законодательства иностранцами. Мужчина, в свою очередь, организовывал их размещение и незаконное трудоустройство.

Следственное управление СК России по Республике Адыгея возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК России.

«Если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а непосредственного руководителя привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении регионального МВД.

Ранее сообщалось, что в Адыгее задержали члена запрещенной в РФ религиозно-экстремисткой организации.

ДВа

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