В Адыгее задержали члена запрещенной в РФ религиозно-экстремисткой организации

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6 марта 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Оперативники ФСБ пресекли деятельность члена международного религиозно-экстремистского и запрещенного в России объединения «Таблиги Джамаат», который пытался вовлечь в экстремистскую деятельность жителя Адыгеи.

В региональном управлении ФСБ сообщили, что в отношении задержанного возбуждены и расследуются уголовные дела по ч.2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и по ч.1.1 ст.282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он – гражданин России, выходец из среднеазиатского региона.

«В ходе следственных действий по адресу его проживания была обнаружена и изъята религиозная литература, включенная в список экстремистских материалов, а также переписка, подтверждающая причастность задержанного к вербовочной деятельности», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-пристав из Хабаровска обвинен в экстремизме.