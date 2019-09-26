Экс-пристав из Хабаровска обвинен в экстремизме

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26 сентября 2019, 13:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске прошло заседание суда, на котором обвинительный приговор был вынесен местному судебному приставу. Житель краевой столицы с украинскими корнями призывал убивать русских.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте мужчина разместил видеоролик, в котором были выявлены публичные призывы к насилию в отношении государственной власти, а также боевым действиям по признакам национальности. Пользователь призывал расправляться с русскими, не разделяя политику России в отношении Украины. Видеозапись была опубликована еще в 2013 году.

В отношении автора публикации было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению к экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет. Подсудимый не отказывался от того, что видео разместил именно он, однако был не согласен с тем, что призывал к экстремистским действиям. Первый приговор был оглашен в 2018-м, на тот момент фигурант уже не являлся судебным приставом.

Тогда приговор был обжалован в краевом суде. Теперь мужчина получил полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.