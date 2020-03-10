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Фракция КПРФ воздержится от голосования по поправкам в Конституцию во втором чтении

, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фракция КПРФ воздержится от голосования по поправкам в Конституцию во втором чтении
Фото: kremlin.ru

Руководители фракций Госдумы выступили на пленарном заседании 10 марта, на котором рассматриваются изменения ко второму чтению в Конституцию РФ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что фракция воздержится от голосования во втором чтении, поскольку их предложения не были учтены.

Зюганов считает, что «ремонт Конституции – это самый принципиальный вопрос» и депутаты обязаны все сделать, чтобы новые поправки в Конституцию укрепляли страну, чтобы поправки гарантировали сохранение страны и укрепление нашей государственности.

«Конституция – это договор народа с государственной властью, который должен соблюдаться и прежде всего исполнительной властью», – сказал парламентарий, отметив, что также необходим парламентский контроль депутатов за исполнительной властью.

Зюганов рассказал, что фракцией КПРФ было подготовлено 108 поправок, 15 из них КПРФ считает принципиальными. Он подробно рассказал об инициативах фракции по корректировкам Основного закона.

«Очень важно продумать Госсовет. Это должен быть совет мудрецов», – отметил руководитель фракции КПРФ.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает провести досрочные парламентские выборы.

ДВа

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