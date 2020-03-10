Советы молодым от экс-сотрудника «Вымпела»

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10 марта 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Грунюшкин ]

«Аргументы Недели» продолжают знакомить читателей с Героями нашей страны в рамках проекта «Говорят Герои. Диалог поколений». Сегодня Вячеслав Бочаров первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ. В прошлом десантник и сотрудник «Вымпела» – одного из самых элитных подразделений нашей страны. Он был в Афганистане, воевал в Чечне, освобождал заложников в Беслане. Сегодня В. Бочаров продолжает защищать Родину уже в качестве общественного деятеля.

Как рассказал В. Бочаров, именно школьные годы помогли ему выбрать профессию военного. А профессия, связанная с ВДВ, была выбрана, потому что тогда в СССР была целенаправленная государственная политика.

«Очень много хороших художественных фильмов вышло в то время, связанных с ВДВ и армией. Эта романтика воздушно-десантных войск запала мне в душу и я захотел поступать в Рязанское высшее училище ВДВ. Конкурс был очень серьёзный, 25 человек претендовало на свободное место, но у меня была цель и мечта попасть именно туда и никуда больше.

Мне жаль молодых людей, которые получив результаты ЕГЭ и аттестат, имеют возможность подать документы сразу в пять вузов. Так может оказаться, что в итоге учиться он будет не в самом лучшем, а лишь в пятом по этому рейтингу – ну и что он потом с этим будет делать?», – рассказывает Герой.

Как отметил В. Бочаров, сейчас молодые люди часто идут в вуз, просто для того, чтобы у них был диплом о высшем образовании.

«Я не шел в «какой-нибудь» – я шел конкретно в Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознамённое училище им. Ленинского комсомола», – говорит он.

Герой России поделился, что до сих пор ведёт дневник, в который записывает события каждого дня, а перед сном старается их проанализировать. То же самое он рекомендует делать и молодым людям:

«Если такими вопросами не задаваться, то мы в наше скоротечное время попросту зря своё время потратим. Его нужно ценить, ведь каждый человек представляет собой то, что он сделал со своим временем. Вот как ты его сумел использовать, так оно и сработало на тебя. Не поступил в институт – на следующий год будет сложнее. Вовремя семью не завёл – потом всё будет труднее и труднее. Не прочитал книгу в школе – потом уже никогда не найдёшь на это время. А непрочитанные книги умеют мстить».

Полное интервью с В. Бочаровым можно прочитать тут

Страница проекта с интервью других Героев здесь