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Сразу в нескольких российских регионах прогнозируется сход лавин

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Сразу в нескольких российских регионах прогнозируется сход лавин
лавина, pixabay.com

На территории четырех российских регионов в ближайшие дни прогнозируется лавинная опасность. Соответствующую информацию днем во вторник, 10 марта, предоставили в пресс-службе Росгидромета.

Лавиноопасность будет сохраняться с 18:00 сегодняшнего дня по 18:00 (по московскому времени) 11 марта в горах Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия - Алания.

Кроме того, будет действовать предупреждение о лавинной опасности с 11 по 13 марта в горных районах Хакасии, Красноярского края и Тувы. Завтра возможен сход лавин на территории Невельского, Холмского, Макаровского, Долинского, Смирныховского городских округов, а также города Южно-Сахалинска.

ЕТ

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