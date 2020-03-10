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Сенатор: Качественная диагностика станет залогом повышения эффективности лечения онкологии

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор: Качественная диагностика станет залогом повышения эффективности лечения онкологии
Фото: сайт Совета Федерации РФ

Решение правительства РФ о выделении одного миллиарда рублей на поощрение медицинских работников за диагностику онкологии обосновано остротой проблемы. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

«Большинство онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях, поддаются лечению. Ранняя диагностика рака может спасти жизнь сотни людей и от ее качества зависит успех в этом деле. Основная цель – повысить эффективность выявления онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медицинских осмотров», – отметила вице-спикер СФ.

По словам Кареловой, в РФ проводится комплексная работа по модернизации онкоцентров, выстраиванию современной комплексной системы – от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения. Кроме того, запушена всероссийская диспансеризация, впервые включающая онкоскрининги.

Она также напомнила, что в регионах успешно реализуется беспрецедентный по масштабу Всероссийский просветительский проект «Онкопатруль», в рамках которого ведущие специалисты-онкологи проводят скрининги мужского и женского здоровья на крупных предприятиях.

Ранее Карелова предлагала повысить мотивацию граждан проходить медосмотры и вести здоровый образ жизни.

ДВа

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